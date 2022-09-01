Александр Моор: в Тюменской области действуют программы промышленного кешбэка

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Роль России как глобальной энергетической державы в мировой экономике обсудил губернатор Тюменской области Александр Моор с с лидерами компаний ТЭК. Деловой завтрак прошел в рамках Промышленно-экономического форума TNF.

"В Тюменской области теперь две программы промышленного кешбэка. Одна действует больше 10 лет. Мы субсидируем пять процентов от стоимости приобретенного оборудования", - рассказал о региональных мерах поддержки глава региона.

По его словам, в 2022 году внедрена вторая программа кешбэка, она распространяется и на оказанные услуги.

"Есть "лесенка" — от полутора до пяти процентов. Необходимо купить продукцию либо услуги у предприятия нефтегазового кластера. Приглашаю в программу нефтегазодобывающие и нефтегазотранспортирующие компании", - добавил Александр Моор.