  • 21 сентября 202221.09.2022среда
  • USD60,0158
    EUR60,0507
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор: в Тюменской области действуют программы промышленного кешбэка

Экономика, 10:39 21 сентября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Далее в сюжете Более 10 млрд рублей инвестируют в индустриальный технопарк «ДСК 500» в Тюмени

Роль России как глобальной энергетической державы в мировой экономике обсудил губернатор Тюменской области Александр Моор с с лидерами компаний ТЭК. Деловой завтрак прошел в рамках Промышленно-экономического форума TNF.

"В Тюменской области теперь две программы промышленного кешбэка. Одна действует больше 10 лет. Мы субсидируем пять процентов от стоимости приобретенного оборудования", - рассказал о региональных мерах поддержки глава региона.

По его словам, в 2022 году внедрена вторая программа кешбэка, она распространяется и на оказанные услуги.

"Есть "лесенка" — от полутора до пяти процентов. Необходимо купить продукцию либо услуги у предприятия нефтегазового кластера. Приглашаю в программу нефтегазодобывающие и нефтегазотранспортирующие компании", - добавил Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , поддержка , ТНФ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:15 21.09.2022Более 10 млрд рублей инвестируют в индустриальный технопарк "ДСК 500" в Тюмени
10:39 21.09.2022Александр Моор: в Тюменской области действуют программы промышленного кешбэка
10:28 21.09.2022Рекордные 7484 участника зарегистрировались на TNF
10:05 21.09.202225 компаний Тюменской области планируют воспользоваться промышленной ипотекой