Более 10 млрд рублей инвестируют в индустриальный технопарк "ДСК 500" в Тюмени

| Фото: tmnpark.ru | Фото: tmnpark.ru

Более 10 млрд рублей составят инвестиции в создание индустриального технопарка "ДСК 500" в Тюмени, рассказала на презентационной сессии институтов развития бизнеса "Инвестируй в Тюменскую область и все получится!" на TNF генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Ольга Романец.

"Сейчас мы работаем над созданием самого крупного промышленного технопарка России – "ДСК 500". Это совокупность объектов инфраструктуры, в первую очередь, для развития промышленности и межотраслевых коммуникаций. Мы видим запросы бизнеса от этого проекта, которому нужны готовые помещения, сервисы, юридические, консалтинговые услуги", - заявила глава Агентства.

По ее словам, на новой площадке будет создана новая технологическая среда. Главная задача на данном этапе – вписать старый промышленный объект в новую экономику. Объем инвестиций проекта составят более 10 млрд рублей.

Напомним, в первый день форума TNF 20 сентября между Агентством инфраструктурного развития Тюменской области и тремя компаниями подписаны соглашения о создании производств на площадках "ДСК 500" и промышленного парка "Богандинский".

Так, в 2023 году компания "Сибэкосорб СФУ" намерена построить завод по производству сорбентов в индустриальном парке "Богандинский". Объем инвестиций составляет 60 млн рублей, будет создано 30 новых рабочих мест.

Оксана Корнеенкова