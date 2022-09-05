Предприятия Тюменской области смогут приобрести производственные площадки на промышленную ипотеку

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приобрести производственные площадки за счет промышленной ипотеки смогут предприятия Тюменской области. О запуске промышленной ипотеки в России сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин 5 сентября.

Новый инструмент позволит бизнесу получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости.

"Мы рассчитываем, что такой инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений – но это, как правило, весьма затратная часть сметы, – поддержать интерес к расширению производства, запуску перспективных проектов, созданию новых рабочих мест", – рассказал Михаил Мишустин.

По мнению вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова снижение издержек по приобретению промплощадок ускорит запуск серийного выпуска критически необходимой номенклатуры продукции. На данный момент в этом перечне около 2 тысяч позиций по сырью, материалам и комплектующим.

Механизм новой меры господдержки предусматривает выдачу кредитных средств под 5 % годовых на срок до семи лет. При этом, для инновационных технологических компаний ставка составит 3%. Максимальная сумма кредита – 500 млн рублей. Для реализации программы предусмотрен необходимый объем средств. Программа сформирована исходя из анализа рынка производственной недвижимости и с учетом позиции делового сообщества.

Отбор участников пройдет в IV квартале 2022 года.