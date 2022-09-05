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Предприятия Тюменской области смогут приобрести производственные площадки на промышленную ипотеку

Экономика, 13:55 05 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приобрести производственные площадки за счет промышленной ипотеки смогут предприятия Тюменской области. О запуске промышленной ипотеки в России сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин 5 сентября.

Новый инструмент позволит бизнесу получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости.

"Мы рассчитываем, что такой инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений – но это, как правило, весьма затратная часть сметы, – поддержать интерес к расширению производства, запуску перспективных проектов, созданию новых рабочих мест", – рассказал Михаил Мишустин.

По мнению вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова снижение издержек по приобретению промплощадок ускорит запуск серийного выпуска критически необходимой номенклатуры продукции. На данный момент в этом перечне около 2 тысяч позиций по сырью, материалам и комплектующим.

Механизм новой меры господдержки предусматривает выдачу кредитных средств под 5 % годовых на срок до семи лет. При этом, для инновационных технологических компаний ставка составит 3%. Максимальная сумма кредита – 500 млн рублей. Для реализации программы предусмотрен необходимый объем средств. Программа сформирована исходя из анализа рынка производственной недвижимости и с учетом позиции делового сообщества.

Отбор участников пройдет в IV квартале 2022 года.

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# господдержка , промышленность

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