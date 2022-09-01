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В Тюменской области число НКО увеличилось в пять раз за пять лет

Общество, 20:44 22 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В пять раз увеличилось число некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты в Тюменской области, за пять лет. Об этом на дискуссионной сессии "Социальное партнерство государства, бизнеса и некоммерческого сектора" в рамках Промышленно-энергетического форума TNF 22 сентября сообщила зампредседателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик.

"Социальное партнерство очень активно развивается в нашей стране. И государство помогает некоммерческому сектору. Только в нашем регионе количество организаций, которые получили поддержку, выросло в пять раз. Было 40 получателей гранта губернатора области, сегодня их 200. И финансирование выросло в этой же пропорции. Есть президентские, корпоративные гранты, и во всем этом можно участвовать", – добавила Наталья Шевчик.

На сессии участники поговорили о наиболее успешных практиках, объединяющих работу региональных и федеральных властей, представителей бизнеса и некоммерческого сектора. Так, генеральный директор группы компаний "ЭНКО" Елена Низамова рассказала о проекте для работы и отдыха "Соседский центр". На площадке дети и взрослые посещают мастер-классы, занимаются спортом, работают и отдыхают. По ее словам, такой формат единственный в России.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Директор центра творчества "Максимум" Ирина Бархатова поделилась проектной деятельности своей НКО в сфере образования и культуры на территориях присутствия нефтегазовых корпорациях. Например, она рассказала о "Дыхании Арктики". В 2018 году он объединил жителей Ямальского района на одной сцене, а сейчас - это большая и активная площадка для общения горожан.

В дискуссии также принимали участие представители областной думы, компании СИБУР, бизнес-менеджмента и общественных организаций разной направленности.

"И то, что сегодня мы увидели на нашей дискуссионной площадке, – это демонстрация тех примеров, когда крупные корпорации, вместе с некоммерческим сектором делают и развивают масштабные проекты. Мы не можем не признать то, что бизнес социально ответственен. И во всех их перспективных проектах они уже видят социальную составляющую. Это большое достижение последних десятилетий", - резюмировала зампредседателя Тюменской областной думы.

Отметим, организатором сессии стала общероссийская общественно-государственная организация "Союз женщин России".

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Виктория Макарова

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# некомерческие организации , социальные проекты , ТНФ

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