В 59 офисах Сбербанка в Тюменской области появилась функция видеоконсультации на жестовом языке

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

В 59 офисах Сбербанка в Тюменской области стали доступны видеоконсультации на русском жестовом языке для клиентов с нарушениями слуха. Услугой можно воспользоваться, как в отделении банка, так и дома.

"За прошлый год наши специалисты провели несколько тысяч видеоконсультаций для слабослышащих клиентов из банковских офисов", - рассказал заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Марат Мансуров. Он добавил, что ежемесячно по видеозвонку в мобильном приложении поступает до 500 обращений.

В отделении необходимо подойти к сотруднику банка и попросить его вызвать переводчика. Он организует видеозвонок со специалистом, знающим русский жестовый язык. Пользователи смартфонов на платформе Android могут получить видеоконсультацию прямо из дома. Нужно зайти в приложение и нажать на значок профиля в верхнем левом углу. Далее необходимо выбрать строчку "Специальное обслуживание", указать пункты "Общаюсь жестами в переписке" и "Мою речь сложно понять". На появившейся вкладке "Вам доступно" можно начать видеоконсультацию на русском жестовом языке.

Ознакомиться с адресами офисов, в которых доступна услуга перевода на русский жестовый язык, можно по ссылке.

ПАО Сбербанк, официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы "Сбербанк"), www.sberbank.ru. Реклама