Финалист конкурса "Учитель года – 2022" Аслан Кашежев рассказал тюменским 11-классникам об астрономии

Далее в сюжете Тюменский школьник поделился впечатлениями от урока астрономии финалиста конкурса "Учитель года России – 2022"

Финалист Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", преподаватель физики и астрономии из Нальчика Аслан Кашежев провел для тюменских 11-классников урок астрономии в гимназии №16 22 сентября.

"Внутренне я чувствую, что все было очень хорошо. Я увидел, что дети тянутся к новым знаниям, хотят узнавать больше об окружающем мире", - отметил он.

Аслан Кашежев поделился, что стал школьным учителем после нескольких лет работы в университете. По его словам, космос сегодня стал гораздо ближе, но те несколько лет, когда в школах астрономия не преподавалась, создали определенный провал.

Напомним, с 22 по 24 сентября в гимназии № 16 проходит первое конкурсное испытание "Урок". Все 88 финалистов конкурса "Учитель года России – 2022" проведут учебные занятия по своим предметам.

Николай Ступников