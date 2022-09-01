Финалистка конкурса "Учитель года - 2022" Лилия Санаа провела урок английского в гимназии №16

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Финалистка Всероссийского конкурса "Учитель года России — 2022" из Магаданской области Лилия Санаа провела урок английского для шестиклассников гимназии №16 22 сентября.

"Учащиеся активно работали на уроке, отвечали. Шестой класс — это младшие подростки. Специфика этого возраста в том, что они стоят на познании и развитии себя. Для них важно общение друг с другом, поэтому я организовала проектную работу на уроке, чтобы дети работали в группе, общались друг с другом, выполняли задания", — поделилась она.

Учителем английского языка Лилия Санаа работает с 2009 года. К выбору профессии ее подтолкнула учительница немецкого языка Валентина Муранова. Именно она привила любовь к иностранным языкам.

"Почему я выбрала путь учителя иностранных языков? Возможно, важную роль сыграла моя учительница. Она была строгой и в то же время доброй. Всегда хотелось подражать ей. В шестом классе я уже точно знала, что буду поступать на специальность "Иностранный язык". Я выбрала правильный путь", — заключила она.

Напомним, в гимназии № 16 Тюмени продолжаются конкурсные испытания. С 22 по 24 сентября все 88 финалистов Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" проведут уроки по своим предметам.