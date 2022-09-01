Ольга Ройтблат: "Учитель года России - 2022" позволит участникам получить новый ценный опыт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс "Учитель года России - 2022" - это не просто борьба за первое место, а возможность окунуться в атмосферу профессионального общения, обогатиться и получить новый опыт. Каждому участнику важно быть самим собой и понять, чем его опыт ценен для коллег из других регионов.

Таким мнением поделилась ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, доктор педагогических наук Ольга Ройтблат. Она отметила, что конкурсное движение "Учитель года России" является самым мобильным в стране.

"Это движение представляет собой эффективную систему повышения квалификации, когда за короткое время можно взять гораздо больше знаний и опыта, от чего-то отказаться, а что-то попытаться применить. Поэтому этим движением мы занимаемся очень серьезно и всячески его поддерживаем", - отметила она.

Тюменская область готовит несколько фишек и ноу-хау для участников и организаторов "Учителя года России - 2022". Так, параллельно со всероссийским конкурсом в ТОГИРРО пройдут образовательные мероприятия для педагогов Тюменской области. Их посвятят темам воспитания, функциональной грамотности, развитию цифровой образовательной среды. Насыщенной будет и культурная программа. 25 сентября для конкурсантов, членов жюри, почетных гостей и сопровождающих организуют автобусную экскурсию в Тобольск.

"Мне доводилось работать в составе жюри на протяжении 18 лет и такие выезды еще нигде не предусматривались. Считаю, мы правильно сделали. Уверена, что все, кто побывает в Тюмени и Тобольске, а многие из них приедут к нам впервые, захотят привезти сюда своих учеников и коллег", - высказала мнение Ольга Ройтблат.

Говоря о Тюменской области, она подчеркнула, что представители региона всегда показывают высокий профессионализм. Тюменские участники имеют потенциал абсолютного победителя, они самобытные, разные, со своим мнением и своими находками.

Первые и второй туры заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2022" стартовали в Тюмени 21 сентября. За победу борются 88 педагогов – 85 победителей регионального этапа конкурса, учителя из ЛНР, ДНР и победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России" (Венгрия). Пятерка призеров 2 октября отправится в Москву, где пройдет итоговое испытание и оглашение имен победителей.

Любовь Голышева