Заключительный этап конкурса "Учитель года России – 2022" торжественно открылся в Тюмени

| Фото: пресс-центр "Учитель года России - 2022" | Фото: пресс-центр "Учитель года России - 2022"

Заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" стартовал в Тюмени. Министр просвещения России Сергей Кравцов, обращаясь к участникам на торжественном открытии 21 сентября, выразил уверенность, что конкурс пройдет на достойном уровне, сообщает пресс-центр конкурса.

"Впервые заключительный этап конкурса "Учитель года России" проходит за Уралом. Отдельно хочу поблагодарить губернатора Тюменской области за гостеприимство. Вы делаете все, чтобы учителям со всей страны было тепло и уютно, чтобы конкурс прошел на самом высоком уровне. Конкурс – это замечательная традиция, это общение, это обмен опытом. Учитель – это главная профессия на земле. Следующий год объявлен президентом нашей страны Годом педагога и наставника. Министерство просвещения продолжает сбор предложений на тему того, какие мероприятия учителям кажется важным провести в течение года. Мы ждем предложений от вас", – напутствовал финалистов Сергей Кравцов, открывая церемонию.

По его словам, система образования страны поступательно развивается: появляются новые школы, запущена масштабная программа ремонта образовательных организаций. На законодательном уровне приняты решения, повышающие статус учителя, такие как отказ от понятия "образовательная услуга", установление определенного количества обязательных документов для заполнения учителем (не более пяти), появляются новые конкурсы, например, среди учителей родного языка и литературы.

"Развитие конкурсного движения – важнейшая составляющая повышения престижа профессии учителя", – добавил глава Минпросвещения России, упомянув также и новые проекты на телеканалах: уже запущена профессиональная игра "Передача знаний", где участвуют учителя, и вскоре стартует проект "Классная тема" на телеканале "Россия".

Полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев подчеркнул, что "Учитель года России" – это не просто просмотр педагогических талантов. Самый видимый его эффект – повышение престижа профессии.

"Каждый из вас уже победитель. Это произошло, когда вы выбрали профессию учителя, когда пробудили в своих учениках тягу к знаниям, заинтересовали наукой, научили дружить и смело идти за мечтой", - подчеркнул полпред и пожелал финалистам уверенности в своих силах.

Председатель комитета Госдумы Федерального собрания РФ по просвещению Ольга Казакова добавила, что каждый участник – уже лучший учитель.

"Все родители, бабушки и дедушки в жизни мечтают о самом главном – о лучшем учителе для своего ребенка. И такими лучшими педагогами являетесь именно вы. И очень важно, что у нас в стране проводится ежегодно такой конкурс, повышая престиж профессии. Потому что на вас хочется равняться, у вас хочется учиться – и не только детям, но и нам взрослым", – сказала Ольга Казакова.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем выступлении отметил, что для региона возможность принимать финальный этап конкурса "Учитель года России – 2022" – большая радость и ответственность.

"С одной стороны, конкурс – это состязание, но в то же время он объединяет единомышленников, - отметил он. – Вам предстоят сложные испытания, и я уверен, что энергия Тюменской земли поможет вам справиться с волнением, раскрыть свои возможности и таланты".

Председатель редакционного совета "Учительской газеты", заместитель председателя оргкомитета конкурса Петр Положевец напомнил, что у конкурса "Учитель года России" замечательная история, но еще много страниц впереди. Конкурс – это отличная площадка для того, чтобы развиваться и самосовершенствоваться, подчеркнул он.

С открытием финала участников поздравила и председатель профсоюза работников народного образования и науки РФ Галина Меркулова. У каждого финалиста, по ее словам, есть возможность представить на федеральном уровне свой профессионализм и мастерство, познакомиться с коллегами из других регионов и получить новый опыт.

Председатель большого жюри, ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий добавил, что конкурс "Учитель года" ежегодно подтверждает высокий уровень квалификации и творческого ресурса каждого педагога.

Финалистов конкурса напутствовала и победитель 2021 года, учитель физики гимназии № 16 Екатерина Костылева. "Для меня большая гордость, что конкурс проходит в Тюмени. Надеюсь, что эти дни для наших конкурсантов, жюри и гостей будут наполнены яркими событиями, встречами и открытиями. Уверена, они будут вспоминаться с теплом и у вас появится много поводов вернуться к нам снова", - сказал она.

Уже завтра, 22 сентября, стартуют первые конкурсные испытания. В течение трех дней в тюменской гимназии № 16 победители регионального этапа дадут уроки по своим предметам и продемонстрируют профессиональные компетенции.

26 и 27 сентября педагоги организуют внеурочные занятия в конкурсном испытании "Воспитательное событие". После чего жюри объявит имена 15 лауреатов, которые представят свои педагогические наработки на "Мастер-классе" и примут участие в испытании "Вопрос учителю года".

1 октября станет известна пятерка призеров. Они отправятся в Москву, где пройдет "Педагогический совет" с участием министра просвещения России. Имя "Учителя года – 2022" назовут 5 октября в Государственном Кремлевском дворце.