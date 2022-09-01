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Обладатель "Большого хрустального пеликана" Екатерина Костылева: победа в конкурсе "Учитель года России" – это большая ответственность

Общество, 19:57 21 сентября 2022

пресс-центр «Учитель года России - 2022» | Фото: пресс-центр «Учитель года России - 2022»

Далее в сюжете Заключительный этап конкурса «Учитель года России – 2022» торжественно открылся в Тюмени

Победа в конкурсе "Учитель года России" – это не только большая радость, но и ответственность, рассказала обладатель "Большого хрустального пеликана" 2021 года, учительница физики гимназии № 16 Тюмени Екатерина Костылева. Об этом сообщает пресс-центр конкурса.

"После победы ты участвуешь в различных мероприятиях в разных ролях. График очень интенсивный, но это интересно. Сейчас я с удовольствием передам свое первенство новому победителю. Уверена, что в нашей стране много талантливых учителей. И каждый раз, когда я в этом снова убеждаюсь, то чувствую радость за страну, наших детей, что таких педагогов много", - сказала она.

Заключительный этап "Учителя года России - 2022" стартовал в Тюмени 21 сентября. Конкурсные и образовательные мероприятия среди 88 финалистов пройдут на площадках гимназии № 16, мультицентра "Контора пароходства", Дворца культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко и музейного комплекса им. И. Я. Словцова.

Имена 15 лауреатов объявят 27 сентября. 29 и 30 сентября они поучаствуют в испытаниях "Мастер-класс" и "Вопрос учителю года". А 1 октября станет известна пятерка призеров всероссийского конкурса. Именно они отправятся в Москву, где 4 октября примут участие в заключительном испытании – "Педагогическом совете". Победителя "Учителя года России – 2022" наградят на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце 5 октября. Он получит главный приз – Большого хрустального пеликана.

Напомним, ранее участница конкурса 2022 года от Тюменской области Вероника Таут рассказала, чем будет удивлять жюри.

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# Екатерина Костылева , учитель года

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