Тюменский школьник поделился впечатлениями от урока астрономии финалиста конкурса "Учитель года России – 2022"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ученик 11 класса гимназии №16 Виктор Горлатов поделился впечатлениями от урока астрономии, который провел финалист Всероссийского конкурса "Учитель года – 2022" из Кабардино-Балкарии Аслан Кашежев 22 сентября.

"Для меня это первый урок астрономии в этом учебном году. Педагог все понятно и грамотно объяснял. Аслан Зарифович связал урок с историей Тюмени, это заинтересовало всех ребят. Он использовал раздаточный материал, ссылки на современные источники информации, Telegram-каналы. Удобно, когда не нужно искать сотню книг, а можно все найти в телефоне", – отметил он.

По мнению Виктора, проведение в его родной гимназии в Тюмени заключительного этапа конкурса "Учитель года – 2022" – это знаменательное событие для региона.

Виктор Горлатов был в ученическом жюри областного этапа конкурса и знает, что в 2022 году Тюменскую область представляет учитель иностранных языков Вероника Таут. Он рассказал, что слушал ее методическую мастерскую, открытые уроки.

Добавим, в гимназии №16 продолжаются первые конкурсные испытания. Педагоги дают уроки по своим предметам, их профессиональные компетенции оценивает жюри.

Ирина Шемякина