Сорок парашютистов посоревнуются в точности приземления в Ялуторовском районе

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Соревнования в рамках областного первенства по парашютному спорту на кубок Катаева пройдут на аэродроме Пустошкино Ялуторовского района 24 сентября, начало в 8 часов. Состязаться в точности приземления будут 40 спортсменов из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска, Увата, Омска, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Сургута и Увата.

Участие в соревнованиях примут и начинающие спортсмены, и профессионалы, в том числе президент федерации парашютного спорта Тюменской области Евгений Иванов - бронзовый призер чемпионата мира и победитель чемпионата России.

25 сентября организаторы оставили как резервный день на случай, если не успеют выступить все участники или погодные условия окажутся неподходящими, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.