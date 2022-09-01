  • 23 сентября 202223.09.2022пятница
  • USD59,8318
    EUR58,9388
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Около 200 тюменских школьников протестировали новую краеведческую игру Memory72

Общество, 15:11 23 сентября 2022

пресс-служба департамента культуры Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Новую краеведческую игру протестировали ученики лицея № 93 и школы № 17 в Тюменской областной научной библиотеке. Всего в пробных игротеках приняли участие около 200 школьников, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Правила игры построены по принципу популярной игры "Найди пару": участники по очереди переворачивают игровые карты и ищут одинаковые. Побеждает тот, кто нашел больше пар. Дети активно интересовались уникальными местами, символами и достопримечательностями региона, которые изображены на карточках. Краеведческая игра, основанная на знаниях о малой родине, оказалась востребованной у школьников – она в игровой форме позволяет узнать больше об уникальности Тюменской области, а также тренирует память, внимание и формирует нужные навыки для работы в команде.

﻿

Добавим, игру Memory72 библиотека разработала вместе с Содружеством библиотек в рамках краеведческого проекта "Оттудова – досюдова" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# игры , образование , Тюменская областная научная библиотека

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:19 23.09.2022Министр просвещения России рассказал об особенностях конкурса "Учитель года" в 2022 году
15:45 23.09.2022Финалист конкурса "Учитель года - 2022" обсудил со школьниками Тюмени аграрные реформы Петра Столыпина
15:34 23.09.2022Обновленный парк Пограничников открыли в Тюмени
15:11 23.09.2022Около 200 тюменских школьников протестировали новую краеведческую игру Memory72