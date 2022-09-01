Около 200 тюменских школьников протестировали новую краеведческую игру Memory72

| Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Новую краеведческую игру протестировали ученики лицея № 93 и школы № 17 в Тюменской областной научной библиотеке. Всего в пробных игротеках приняли участие около 200 школьников, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Правила игры построены по принципу популярной игры "Найди пару": участники по очереди переворачивают игровые карты и ищут одинаковые. Побеждает тот, кто нашел больше пар. Дети активно интересовались уникальными местами, символами и достопримечательностями региона, которые изображены на карточках. Краеведческая игра, основанная на знаниях о малой родине, оказалась востребованной у школьников – она в игровой форме позволяет узнать больше об уникальности Тюменской области, а также тренирует память, внимание и формирует нужные навыки для работы в команде.

Добавим, игру Memory72 библиотека разработала вместе с Содружеством библиотек в рамках краеведческого проекта "Оттудова – досюдова" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.