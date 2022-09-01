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В Тюменской области из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы 

Происшествия, 14:30 23 сентября 2022

РУФСБ России по Тюменской области

В Тюменской области из незаконного оборота изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Спецоперацию по выявлению жителей Ишимского района, причастных к незаконному приобретению и хранению огнестрельного оружия, провели сотрудники РУФСБ России по Тюменской области совместно с УМВД России по Тюменской области и пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

УМВД России по Тюменской области возбудило два уголовных дела. Следствие продолжается.

Работа по выявлению и пресечению деятельности подпольных оружейных мастерских ведется систематически. Так, по данным пресс-службы РУФСБ России по Тюменской области, с июля по сентябрь текущего года в Тюменской области сотрудники регионального управления ФСБ из незаконного оборота изъяли 49 единиц оружия.

"В том числе 2 пулемета, 8 автоматов, 20 пистолетов, а также 35 составных частей к ним, более 2 тысяч 800 патронов и порох. Ликвидирована деятельность подпольной мастерской по переделке и изготовлению оружия. Возбуждено 6 уголовных дел", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас проводятся экспертизы и другие следственные действия, направленные на документирование дополнительных составов противоправной деятельности.

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области ﻿

"В Российской Федерации нет и не может быть свободного обращения оружия. Это строго карается законом. Огнестрельное оружие могут использовать люди, прошедшие специальную профессиональную подготовку, по долгу службы. Нельзя взять и купить себе автомат. Будет наказан и продавец, и покупатель. Строгий контроль за оборотом оружия - залог безопасности каждого из нас", - сказал эксперт.

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# незаконное хранение оружия , РУФСБ России по Тюменской области

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