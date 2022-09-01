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Два новых стрит-арта создают в Тобольске

Общество, 18:21 23 сентября 2022

группа "Администрация города Тобольска" ВКонтакте | Фото: группа "Администрация города Тобольска" ВКонтакте

На двух домах в Тобольске — в 10 микрорайоне и 7а микрорайоне — работают над артами. Основную часть художники уже завершили и заняты прорисовкой деталей, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

На фасаде дома № 47б в 10 микрорайоне уже виден логотип программы "Тобольск настоящий". Цветущую поляну авторства местной жительницы Анастасии Логуновой изображают на доме № 22б в 7а микрорайоне. Анастасия выиграла выиграла в этом году конкурс эскизов на лучший городской марал.

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# стрит-арт , Тобольск

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