36 участков зарезервируют для реконструкции трассы Р-402 в Заводоуковском округе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

36 земельных участков зарезервируют для реконструкции федеральной трассы Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск в Заводоуковском округе. Их общая площадь составляет 303,9 тыс. кв. м, об этом говорится в распоряжении министерства транспорта РФ. Документ опубликован на сайте "Уралуправтодора".

Под резервирование попадают участки, которые находятся в федеральной собственности, принадлежат или арендуются тюменскими компаниями. Они расположены на отрезке 89–103 км.

Напомним, что в Тюменской области для расширения федеральной трассы Тюмень - Омск до четырех полос изъяли 77 земельных участков. Вся работа по реконструкции магистрали завершится до конца 2024 года, на год раньше – на отрезке трассы Р-402 в районе п. Боровский. В итоге расчетная скорость движения здесь составит 100-120 километров в час. Строительно-монтажные работы предполагают и установку барьерного ограждения, предотвращающего выезд на встречную полосу, освещения и знаков.

Оксана Корнеенкова