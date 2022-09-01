600 тыс. рублей компенсации выплатит жительнице Тобольска сетевой магазин

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компенсацию морального вреда здоровью в 600 тыс. рублей выплатит крупный сетевой магазин 59-летней жительнице Тобольска. Женщина пострадала на производстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Тоболячка с 2015 года работала в ООО "Лента" в должности помощника повара отдела фасовки кулинарного производства. В ноябре 2019 года при погрузке овощей произошел обрыв подвесного грузового подъемника, в результате чего женщина получила множественные ушибы и перелом бедра, причинившие тяжкий вред ее здоровью. Она была госпитализирована, перенесла две операции, до сих пор передвигается с помощью трости.

Суд удовлетворил требования женщины частично и взыскал с магазина компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. рублей.