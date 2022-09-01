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В Абатском районе в аварии погибли водитель и пассажиры "Нивы"

Происшествия, 19:25 23 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водитель и пассажиры "Нивы" погибли в аварии при столкновении с большегрузом IVECO в Абатском район. Трагедия произошла вечером 23 сентября на 348 километре федеральной трассы Тюмень - Омск, сообщает областная Госавтоинспекция.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, водитель "Нивы", разворачиваясь на трассе, нарушил очередность проезда. Погибли водитель и пассажиры "Нивы".

Обстоятельства выясняются.

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# авария , ГИБДД Тюменской области

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