В Абатском районе в аварии погибли водитель и пассажиры "Нивы"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водитель и пассажиры "Нивы" погибли в аварии при столкновении с большегрузом IVECO в Абатском район. Трагедия произошла вечером 23 сентября на 348 километре федеральной трассы Тюмень - Омск, сообщает областная Госавтоинспекция.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, водитель "Нивы", разворачиваясь на трассе, нарушил очередность проезда. Погибли водитель и пассажиры "Нивы".

Обстоятельства выясняются.