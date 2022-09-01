Тюменские школьники написали ребятам из Севастополя, какие книги нужно почитать

| Фото: пресс-центр конкурса «Учитель года России – 2022» | Фото: пресс-центр конкурса «Учитель года России – 2022»

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Финалист конкурса "Учитель года России – 2022", учитель английского и немецкого языков Наталья Караулова из Севастополя провела урок для учеников 7 класса тюменской гимназии № 16. На протяжении академического часа ребята обсуждали любимые книги и даже подготовили список рекомендаций для своих сверстников с Крымского полуострова, сообщает пресс-центр конкурса "Учитель года России – 2022".

"Это было захватывающее действо. Я пыталась провести урок в высоком темпе, чтобы успеть все, что я запланировала. Дети были активны, делали все верно. Я видела огонек в их глазах - им все нравилось! И все у них получилось", - сказала она.

С собой учитель привезла сувениры от своих учеников из Севастополя — закладки с фотографиями достопримечательностей города и списком книг.

"Тема урока была "Моя любимая книга - my favorite book", цель - научить детей составлять монологическое высказывание о своей любимой книге по пунктам: название, автор, жанр, описание главных героев и общее мнение о книге. В конце урока я предложила детям сделать обмен закладками. Ребята из 7 "ж" написали рекомендации для ребят из Севастополя. Видно, что дети любят читать, у них широкий кругозор", - рассказала Наталья Караулова.

Конкурсное испытание совпало с днем рождения Натальи Евгеньевны. Учителем она работает восемь лет, профессию выбрала по душе.

"Это непередаваемое чувство - видеть, как они из маленьких птенцов вырастают в больших лебедей и выходят в открытую жизнь. И самое приятное в профессии учителя - в этом развитии есть наш вклад", - добавила учитель.

Конкурсные испытания в Тюмени продлятся до 1 октября. Имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", обладателя "Большого хрустального пеликана" объявят 5 октября.