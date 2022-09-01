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Математик из Краснодара применила элементы билингвальной технологии на своем уроке

Общество, 09:51 24 сентября 2022

пресс-центр конкурса «Учитель года России – 2022» | Фото: пресс-центр конкурса «Учитель года России – 2022»

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Финалист конкурса "Учитель года России – 2022" Екатерина Щербакова из Краснодарского края удивила школьников элементами билингвальной технологии. На уроке в тюменской гимназии № 16 она использовала нестандартные задания на развитие креативного мышления и подходы, повышающие функциональную и финансовую грамотность, сообщает пресс-центр конкурса "Учитель года России – 2022".

"Математика – это очень интересно! Это язык, на котором Бог написал вселенную, как сказал Галилео Галилей. На сегодняшнем уроке мы с детьми учились совмещать три языка: математики, теплого человеческого общения и английский", - подчеркнула педагог.

В Тюмени Екатерина Щербакова впервые, город ее впечатлил и вдохновил: много зелени, прекрасных парковых зон и приятные дружелюбные люди. Она ощутила на себе знаменитое сибирское гостеприимство. Учитель благодарна конкурсу в том числе за возможность путешествовать и видеть прекрасные города России.

Напомним, на базе гимназии № 16 в Тюмени 88 финалистов проходят первое испытание "Урок" в рамках заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022". 22 сентября занятия провели 35 педагогов, еще столько же учителей показали свое мастерство 23 сентября. А в субботу, 24 сентября, профессиональные умения демонстрируют 18 финалистов.

С 26 сентября стартует второе испытание "Воспитательное событие". В течение двух дней конкурсанты проведут внеурочные занятия. Затем жюри объявит имена 15 лауреатов, которые продолжат борьбу в следующих испытаниях.

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