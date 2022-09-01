Финалист конкурса "Учитель года - 2022" обсудил со школьниками Тюмени аграрные реформы Петра Столыпина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область"

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Предложил рассмотреть итоги аграрных реформ Петра Столыпина на основании мнений людей из разных источников учитель истории и обществознания, финалист конкурса "Учитель года - 2022" Евгений Харитонов из Мурманской области в тюменской гимназии № 16. Педагог отметил, что такой метод учит школьников мыслить критически, сообщает пресс-служба конкурса.

"Такая методика дает возможность по-новому взглянуть на любое событие и сформировать у детей историческое мышление. Она учит их сопоставлять несколько источников и на основании этого выявлять зерно истины", - подчеркнул учитель.

Он добавил, что на уроке успел реализовать все задуманное.

Евгений Харитонов рассказал, что стал преподавателем благодаря своим учителям, прежде всего университетскому дипломному руководителю Степану Шилову, который возглавлял курганскую археологическую экспедицию. Он настолько увлек студента своим преподаванием и блестящей эрудицией, что предопределил выбор его профессии.

Напомним, в Тюмени продолжается заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022". 23 и 24 сентября финалисты продолжат давать уроки по своим предметам. А с 26 сентября стартует второе испытание "Воспитательное событие".