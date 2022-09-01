В Тюмени стартовал второй день конкурсных испытаний на "Учителе года – 2022"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени продолжаются испытания самого масштабного конкурса педагогического мастерства "Учитель года России – 2022". Стартовал второй день конкурсных испытаний в гимназии № 16.

Финалисты проведут уроки по своим предметам, а их профессионализм оценит жюри.

Накануне 35 педагогов уже выполнили первое конкурсное задание, показав свои компетенции в области подготовки, проведения и анализа урока как основной формы организации учебно-воспитательного процесса. 23 сентября учебные занятия проведут еще 35 учителей.

Напомним, каждый педагог организует урок по тому учебному предмету, на котором он специализируется. Тема занятия определяется в соответствии с календарно-тематическим планированием и рабочей программой школы. А жюри оценивает методическую и психолого-педагогическую грамотность, глубину понимания предметного содержания, результативность, творческий подход и коммуникативную культуру педагога.

Один из членов жюри, обладатель звания "Учитель года России – 1992" Артур Заруба, дал высокую оценку уровню профессионализма конкурсантов. "Для объективной оценки уроков в каждой группе жюри присутствует учитель-предметник и психолог. Все занятия интересные, приятно, что такие учителя представляют Россию. Если у нас вся группа конкурсантов будет такая сильная и творческая, даже не знаю, что будем делать", - сказал Артур Заруба.

Финалист, учитель математики из Пензы Михаил Говоруха одним из первых прошел конкурсное испытание. Он провел занятие по математике для 11-классников и остался доволен не только своей работой, но и тем, как удалось расположить к себе детей. "Мне удалось сделать все, что я хотел. Был риск, но он оправдался и это замечательно. Дети "сработали" хорошо и все получилось", - поделился педагог.

Конкурсное испытание "Урок" является первым испытанием для финалистов "Учителя года – 2022". 24 сентября занятия проведут еще 18 педагогов. А уже 26 и 27 сентября учителя организуют для школьников внеурочные занятия в конкурсном испытании "Воспитательное событие".

После этого станут известны имена 15 лауреатов, которые 29 сентября представят свои педагогические наработки на "Мастер-классе", а 30 сентября примут участие в испытании "Вопрос учителю года". Пятерку призеров объявят 1 октября. Они отправятся в Москву и 3 октября примут участие в третьем туре заключительного этапа. В самом сложном испытании "Педагогический совет" учителя обсудят с министром просвещения Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию.

Имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", нового обладателя "Большого хрустального пеликана", объявят 5 октября. Традиционно завершит программу конкурса торжественный концерт, посвященный Международному дню учителя, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

Любовь Голышева