Учитель Ольга Житниковская из Адыгеи: в работе применяю все свои таланты и способности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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О любви к детям и профессии рассказала финалистка Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" из станицы Новосвободная Республики Адыгея, учитель биологии и химии Ольга Житниковская. Она уверена, что в педагогической работе у неё получается реализовывать все свои способности и таланты.

"В профессии я по собственной воле, мне нравится работать в школе. Очень люблю детей, у меня самой четыре сына. Когда ты в школе, трудно делить, где твои дети, а где "школьные", они все родные. И выпускники тоже остаются родными, переживаешь за них, когда отправляешь в дальнейший путь", — делится Ольга Житниковская.

На конкурсном испытании Ольге Житниковской предстоит провести урок биологии у шестого класса. Тема — растительная клетка. Педагог отмечает, что урок для нее — это живой процесс. Каким бы ни было запланировано занятие, все может пойти иначе — все зависит от детей.

"Есть волнение перед уроком, это такое состояние, которое не дает расслабиться педагогу, дает возможность придумывать что-то новое каждый раз, выходить из ситуации. Это интересно", — считает Ольга Житниковская.

На конкурсе учитель уже познакомилась со многими коллегами, удалось даже найти друзей.

"Это уникальная возможность познакомиться с учителями со всей России, все интересные, прекрасные, действительно достойны уважения. В такой компании осознаешь радость и гордость, что твоя профессия престижна", — считает педагог.

В Тюмени в гимназии № 16 продолжаются испытания первого тура заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года Росси – 2022". С 22 по 24 сентября учителя проводят для тюменских школьников уроки по своим предметам, а затем организуют креативные внеурочные занятия. По итогам первого тура определятся 15 лауреатов. Им предстоят испытания второго тура "Мастер-класс" и "Вопрос учителю года".

Влада Нерадовская