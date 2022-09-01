Учитель математики из Крыма Ролан Абджемелов: не могу представить жизнь без учительства

| Фото: пресс-центр конкурса «Учитель года России – 2022» | Фото: пресс-центр конкурса «Учитель года России – 2022»

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Представить жизнь без учительства сложно. Дети мотивируют и вдохновляют. Так считает финалист конкурса "Учитель года России – 2022", заключительный этап которого проходит в Тюмени, учитель математики и информатики из Крыма Ролан Абджемелов, сообщает пресс-центр конкурса "Учитель года России – 2022".

Урок Ролана Абджемелова прошел динамично. Шестиклассникам гимназии № 16 преподаватель рассказал о простых и составных числах.

"Я остался доволен, потому что детям тоже понравилось. Ученики – это самые суровые члены жюри, если им понравилось, значит, можно считать, что все получилось. Урок прошел на одном дыхании, ребята идеально отработали программу. Отдельная честь и хвала учителю математики этой гимназии - дети знают, что делают", - поделился педагог.

Если ребенок видит, что учитель любит свой предмет, то у него просто нет выбора - он тоже его полюбит, считает Ролан Абджемелов. Нужно красиво подать материал, а если еще учитель на одной волне с учениками, то и преподносит он себя как друга. В этом и заключается секрет привлечения внимания детей к такому предмету, как математика.

Ролан Абджемелов сказал, что члены его семьи увлекаются точными науками, поэтому он стал преподавателем.

"Меня часто спрашивают, что является смыслом моей жизни. Это дети. А где много смысла? В школе. Поэтому, наверное, так и сложилось, что я четвертый год работаю учителем. Не зря говорят, что, если ты попал в эту сферу, то выйти из нее очень тяжело. Я полностью согласен с этим высказыванием. Дети мотивируют, вдохновляют. Я буквально заряжаюсь их энергией, это ощущения, которые словами не передать", - поделился финалист.

Ролан Абджемелов признался, что поражен масштабами заключительного этапа конкурса, организованного в Тюмени. Он поблагодарил организаторов за теплый прием и отдельно отметил гостеприимство жителей областного центра.

"В наше время тяжело встретить таких добрых, отзывчивых людей. Именно такие здесь, в Тюмени", - заключил учитель из Крыма.

Напомним, в гимназии № 16 проходит очередной день конкурсных испытаний. А 26 и 27 сентября они организуют для школьников внеурочные занятия. После этого станут известны имена 15 лауреатов, которые 29 сентября представят свои педагогические наработки на "Мастер-классе", а 30 сентября примут участие в испытании "Вопрос учителю года". Пятерку призеров объявят 1 октября. Они отправятся в Москву, где примут участие в третьем туре заключительного этапа.