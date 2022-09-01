Урок русского языка под гитару провел финалист "Учитель года России – 2022" Андрей Баранов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Урок русского языка под гитару провел финалист "Учитель года России – 2022" Андрей Баранов из Тамбовской области для шестиклассников гимназии №16 Тюмени. В конкурсе такого уровня педагог участвует впервые, а интерактивный подход к занятиям практикует постоянно, сообщает пресс-центр конкурса "Учитель года".

"Я играю на гитаре. Для детей на первых этапах, когда происходит знакомство, это открытие, поэтому возникает особый интерес. Гитара помогает доносить важную, на мой взгляд, информацию и более качественно преподавать предмет. Формат другой - и из-за этого другое восприятие. Некоторые дети лучше воспринимают информацию не только через текст, но и через музыку и картинку", - сказал учитель.

Необычный урок и новый педагог заинтересовал тюменских школьников. Ребята встретили радушно, поделился Андрей Николаевич.

"Преимуществ участия в конкурсе "Учителя года России – 2022" - много, это и получение бесценного опыта, и погружение в формат, и анализ своей работы. В школьные годы я понял, что мне нравится русский язык и литература, нравится работать со словом, разбираться в этом, читать художественные произведения. Тогда я понял, что могу этой информацией делиться с остальными и делать это весьма неплохо", - пояснил педагог.

Напомним, 23 и 24 сентября в гимназии № 16 продолжаются конкурсные испытания - финалисты всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" проведут уроки по своим предметам. 26 и 27 сентября учителя организуют для школьников внеурочные занятия в конкурсном испытании "Воспитательное событие".