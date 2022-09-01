Учитель английского из Бурятии Светлана Папич записала со школьниками видео на тему моды

| Фото: пресс-центр конкурса «Учитель года России – 2022» | Фото: пресс-центр конкурса «Учитель года России – 2022»

Ответ на видео школьников из Бурятии на тему моды записали тюменские ученики 10 класса вместе с финалистом конкурса "Учитель года", преподавателем английского языка Светланой Папич. Она провела открытый урок в гимназии № 16 города Тюмени, сообщает пресс-центр конкурса "Учитель года России – 2022".

"Моей задачей было показать детям, что английский язык нужен. Изучать его стоит не ради оценок. Поскольку мы живем в России, то нам приходится создавать искусственную языковую среду. Найти ее проще всего в интернете — это комментирование различных постов в иноязычных аккаунтах, работа с видео и так далее. Поэтому я от моих школьников и привезла видео, а здесь тюменские ребята записали на него ответ. Еще дети получили задание, связанное с конкурсным испытанием "Воспитательное событие". Его они принесут на классный час", - рассказала конкурсантка.

Английский язык Светлана Папич изучала с пятого класса, а в седьмом поняла, что может разговаривать на иностранном языке, но при этом не понимает собеседника. Тогда она пошла к репетитору.

"Репетитор подала мне пример того, как можно дарить другим свое мастерство. Я стала понимать английский, а чуть старше уже дети говорили мне: "Вау! Это же легко!". И этот эффект у меня получается уже 12 лет", - поделилась преподаватель английского языка.

Светлана Папич также рассказала, что участие в конкурсе "Учитель года России" для ей возможность систематизировать знания, увидеть точки развития и понять, куда стремиться дальше. Еще одна сторона мероприятия – расширение кругозора.

"Как у нас построена работа, мы уже знаем, теперь мы можем выяснить, как у других, познакомиться с другими регионами. Перенять, взять, обменяться, предложить свой опыт — это очень ценно", - сказала она.

Отметим, 24 сентября в гимназии № 16 завершился третий день конкурсных испытаний. Профессиональное состязание "Урок" в этот день провели еще 18 учителей. А 26 и 27 сентября они организуют для школьников внеурочные занятия в конкурсном испытании "Воспитательное событие".