Финалисты конкурса "Учитель года России – 2022" узнали историю Тобольска

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прогуляться по территории единственного в Сибири белокаменного кремля, заглянуть в камеры тюремного замка и узнать подробнее об исторических личностях в Музее истории управления Сибирью предложили в Тобольске финалистам Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" 25 сентября.

По пути экскурсоводы рассказали гостям об истории Тюменской области.

Учитель истории из Орехово-Зуево Дмитрий Лутовинов остался под сильным впечатлением от прогулки по камерам и коридорам тюрьмы.

"Прежде всего, меня поразили панорама, река Иртыш и Тюремный замок. В замке мы погрузились в тревожную, трагичную историю каторжников, политических ссыльных. Это, конечно, потрясает. Тобольск – прекрасный город, очень исторический. Имеет огромное значение. Действительно, это жемчужина Сибири. Это полностью оправданно", – сказал он.

Учитель математики и информатики из Крыма Ролан Абджемелов также остался доволен культурной программой. Он подчеркнул, что в Тюменской области сделали все, чтобы каждый конкурсант чувствовал себя комфортно.

Помимо участников "Учителя года России – 2022" на культурную программу пригласили и сопровождающих конкурсантов. Ирина Дербина приехала из Хабаровска. В 2012 году она сама была конкурсанткой "Учителя года России", сейчас помогает участникам.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Сегодня в Тобольске прекрасная погода. Ваша земля гостеприимна, встретила нас солнечно. Понравился город, люди. Побывать в Тюмени и не побывать в Тобольске – это преступление. У Тюремного замка сложная атмосфера. В единственном каменном кремле за Уралом она совершенно другая. Ощущается фундаментальность города. Такое ощущение: что бы не происходило, здесь все будет основательно и надежно. Что касается Тюмени, заметно, что жители любят свой город. Каждое имя, которое дорого, запечатлено в памятных табличках, названиях скверов, улиц. Это очень трогательно", – сказала она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учитель русского языка и литературы из Екатеринбурга Ольга Грехова часто бывает в Тюмени, приезжает, чтобы увидеться с друзьями.

"Я обожаю Тюмень. Мне очень нравится набережная. Могу гулять по ней часов пять. Очень понравились дети, пришедшие на мой урок в качестве конкурсного испытания в Тюмени. Я даже не заметила разницы между ребятами, которых я учу с пятого класса, и учениками, которых привели ко мне на первое занятие", – поделилась финалист.

Эльвира Сайпуева и Альбина Аюбова в Сибири оказались впервые, небольшое путешествие в Тобольск оставило массу впечатлений у гостей.

"Это такое буйство чувств и красок. Самое яркое впечатление – это, несомненно, люди. Открытые, доброжелательные. Это приятное открытие конкурса. Экскурсии были выстроены в два этапа. Сначала мы посетили Тюремный замок, потом была дворцовая часть. Хорошо, что именно в таком порядке. Посещение тюремного замка наталкивает на бурю размышлений. Как много у нас есть для счастья. Мы, наверно, не всегда это понимаем. Очень впечатлил Дворец наместника. Здесь все продумано, прекрасные экскурсоводы. Экспозиции Музея истории управления Сибирью многогранно раскрывают личности выдающихся людей. Понимаешь, что ты не так много и знал о них", – поделилась координатор деятельности клуба "Учитель года России" в Республике Дагестан Эльвира Сайпуева.

26 и 27 сентября учителя организуют для школьников внеурочные занятия в конкурсном испытании "Воспитательное событие".

Инна Пахомова