Сопредседатель межпредметного жюри "Учителя года России – 2022" поделился видением победителя конкурса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учитель года – это педагог, который видит ребенка, может организовать живую коммуникацию в классе и в итоге приходит к результату, значимому для детей, с которыми он работает.

Таким видением победителя конкурса "Учитель года России – 2022" поделился сопредседатель группы межпредметного жюри, абсолютный победитель конкурса "Учитель года России – 2017", директор лицея имени А.М. Горчакова Одинцовского филиала МГИМО МИД России Илья Демаков, сообщает Минпросвещения России.

Он отметил, что в 2022 году финалисты заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" удивляют разнообразием предлагаемых практик - адаптивных и очень глубоких.

"Мы также видим у конкурсантов очень большой воспитательный компонент. Думаю, каждый год конкурс высвечивает в учительской практике те аспекты, которые сегодня наиболее важны и актуальны для ребенка, к которому мы каждое утро входим в класс. Поэтому хорошо и правильно, чтобы все участники помимо своего основного навыка обучать, продемонстрировали еще и навык воспитывать", – отметил он.

26 и 27 сентября в Тюмени в гимназии №16 педагоги проходят второе конкурсное испытание первого тура – "Воспитательное событие". Финалистам предстоит организовать креативные внеурочные занятия для учеников тюменской гимназии №16.

По итогам первого тура определятся 15 лауреатов. Они примут участие в испытаниях второго тура: каждый из "пятнашки" проведет мастер-класс, на котором продемонстрирует персональные профессиональные техники, имеющие практическую эффективность. Затем лауреатам предстоит ответить на "Вопрос учителю года" – испытание в формате пресс-конференции, на которой вопросы конкурсантам зададут ученики, родители, представители СМИ, профессиональной общественности.

По итогам этих испытаний будут определены пять призеров, которые отправятся в Москву и 3 октября примут участие в третьем туре заключительного этапа. На финальном испытании "Педагогический совет" они обсудят с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию.

Имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", обладателя главного приза "Большого хрустального пеликана", объявят 5 октября. Завершит программу конкурса торжественный концерт, посвященный Международному дню учителя, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

В Тюмени для финалистов, членов жюри и гостей конкурса запланированы обширная образовательная и культурная программы: круглые столы и обсуждение ключевых задач российского образования, посещение театров, музеев, библиотек, образовательных организаций, акции, посвященные предстоящему Году педагога и наставника. Конкурсные и образовательные мероприятия пройдут на площадках гимназии № 16, Музейного комплекса имени И.Я. Словцова и Дворца культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко.