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Член жюри конкурса "Учитель года России — 2022" Мария Ахапкина: "Победит достойный"

Общество, 13:43 26 сентября 2022

пресс-центр конкурса "Учитель года России – 2022" | Фото: пресс-центр конкурса "Учитель года России – 2022"

На Всероссийском конкурсе "Учитель года России — 2022", заключительный этап которого проходит в Тюмени, победит достойный. Это человек, который может интересно презентовать свой опыт. Такое мнение высказала член жюри, победитель конкурса 2015 года Мария Ахапкина, сообщает пресс-центр конкурса "Учитель года России – 2022".

"Если вкратце, то мы смотрим, насколько конкурсант работает с содержанием, обращаем внимание на принцип научности, на то, насколько корректно человек передает знания. Второй пункт касается того, насколько учитель умеет рефлексировать свой опыт, анализировать занятие, которое он провел. Еще важны грамотность речи и методика — умение организовать деятельность ребят, создать психологически комфортную атмосферу для учеников", — рассказала она.

Член жюри Мария Ахапкина, оценивая уроки педагогов, задает себе вопрос: "А в детстве я бы хотела учиться у этого педагога?".

"Многие конкурсанты, безусловно, хорошо трудятся, это видно", — считает Мария Охапкина.

Напомним, 26 и 27 сентября учителя организуют для школьников внеурочные занятия в конкурсном испытании "Воспитательное событие".

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# конкурс , учитель года

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