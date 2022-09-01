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Фотогалерея: финалисты конкурса "Учитель года России – 2022" провели первые внеурочные занятия

Общество, 16:34 26 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени стартовало второе конкурсное испытание первого тура заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022". 26 сентября "Воспитательное событие" провели первые 50 конкурсантов. Внеурочные занятия педагоги давали в тех же классах, где ранее проводили уроки по своим предметам. 27 сентября еще 38 финалистов организуют "Воспитательное событие". Вечером этого же жюри огласит имена 15 лауреатов конкурса. которые перейдут во второй тур конкурса.

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# учитель года

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