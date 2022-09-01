В Тюмени продолжается "Воспитательное событие" на конкурсе "Учитель года России – 2022"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй день конкурсного испытания "Воспитательное событие" стартовал 27 сентября в Тюмени в гимназии №16. В течение дня финалисты Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" проведут внеурочные занятия для школьников, покажут свои профессиональные компетенции в области организации и проведения внеурочного занятия, сообщает Минпросвещения РФ.

Внеурочное занятие проходит в том же классе, в котором учителя давали урок. Направление, тему и форму воспитательного события конкурсант определяет самостоятельно, руководствуясь соответствующей рабочей программой воспитания гимназии № 16

Как отметил член жюри первого тура, победитель всероссийского конкурса "Учитель года России – 1992" Артур Заруба, появившееся в 2022 году новое задание продолжает традицию, которая была ранее, но меняет ракурс.

Артур Заруба уверен, что в школе должно быть не просто воспитание и назидание. Этот процесс должен превратиться в событие, потому что только оно влияет на ребенка и запоминается. Ребенок, в отличие от взрослого, мир воспринимает эмоционально. Поэтому "Воспитательное событие" должно быть по-другому продумано, нежели классный час.

"Когда говорят о работе учителя, имеют в виду, конечно, уроки, которые учитель за свою жизнь дает десятки тысяч раз. Но параллельно с уроками каждый учитель проводит воспитательные мероприятия. Не всегда они становятся событиями. Рассказать о воспитании может каждый, а провести и показать – далеко не все", – добавил Артур Заруба.

Жюри оценивает участников по нескольким критериям: воспитательная ценность и результативность, методическая и психолого-педагогическая грамотность, творческий подход к решению воспитательных задач.

После проведения внеурочных занятий будут определены имена 15 лауреатов. Им предстоят испытания второго тура. На "Мастер-классе" педагоги продемонстрируют персональные профессиональные техники, имеющие практическую эффективность. А на испытании "Вопрос учителю года", которое пройдет в формате пресс-конференции, ответят на вопросы учеников, родителей, представителей СМИ и профессиональной общественности.

По итогам этих испытаний будут названы пять призеров, которые отправятся в Москву и 3 октября примут участие в третьем туре заключительного этапа. На финальном испытании "Педагогический совет" они обсудят с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию. Имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", обладателя главного приза – "Большого хрустального пеликана", будет объявлено 5 октября.