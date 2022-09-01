Фотографы назвали самые красивые места осенних фотосессий в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фотографы Павел Михайлов и Екатерина Христозова назвали самые красивые мест для осенних фотосессий в Тюмени. На первом месте его рейтинга значится Гилевская роща. И дело не только в тишине, здесь в сентябре можно насладиться звуком шуршащих под ногами листьев. В парке растут березы и вековые сосны, а значит можно поиграть на смешении зеленого и золотого.

Обнимайтесь с деревьями, наберите в руки охапки листьев, подбрасывайте их вверх для красивых фото, советует фотограф. Интересными локациями могут стать и берег реки, и живописное озеро, и ручей Ключи с укрепленными берегами, через который повесили красивый деревянный мост. Фотографии будут разными, как будто сделаны вовсе не в одном месте.

Яблоневая роща на площади Памяти отлично подходит для осеней фотосъемки. Можно сесть на симпатичную деревянную скамейку в роще, взять в руки яркий зонт — красивый яркий снимок гарантирован. Как и в самом старом тюменском сквере имени Семена Пацко. В нем растут липы и тополя. Можно прогуляться по аллеям, запечатлев на фото смену времен года.

В парке Заречный, что по улице Щербакова, не доезжая до аквапарка "Лето-лето", есть аллея, где кроны яблонь образуют арку.

"Там просто сказочная атмосфера. Рядом — прекрасный кусочек набережной, детские площадки. Можно бросить на землю плед, поставить фрукты в корзинке. Если есть собака, берите ее с собой. Получатся замечательные фотографии пикника", - делится локацией для фотосъемки фотограф Екатерина Христозова.

Если хочется уединения, лучше приехать в Заречный днем, в будни. В парке будет немного посетителей и получатся очень атмосферные фотографии, сообщает "Тюменская область сегодня".