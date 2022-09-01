Гран-при фестиваля "Зазеркалье" завоевал Тюменский театр кукол

| Фото: департамента культуры Тюменской области | Фото: департамента культуры Тюменской области

Гран-при Всероссийского фестиваля "Зазеркалье" за спектакль "Про умную собачку Соню" завоевал Тюменский театр кукол в Барнауле. Жюри фестиваля по достоинству оценило работу тюменского театра, который впервые участвовал в нем, сообщает департамент культуры Тюменской области.

"Конкуренция на фестивале была серьезная, и от того особенно приятно осознавать и знать, что решение о вручении нам Гран-при было единогласным. Это высокая оценка нашей работы. Хочется подчеркнуть, что это только начало для нашего театра", - поделился директор Тюменского театра кукол Роман Явныч.

Всего в фестивале "Зазеркалье" с 20 по 25 сентября участвовали 16 спектаклей из 13 городов: Новосибирска, Красноярска, Омска, Томска, Ханты-Мансийска, Тюмени и Кемерово и других. Тюменский театр кукол представил свою постановку "Про умную собачку Соню" 24 сентября. Режиссер постановки Антон Нестеренко, художник Лилия Жамалетдинова. На подведении итогов фестиваля, 25 сентября, самая высокая награда досталась коллективу из Тюмени.