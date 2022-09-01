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Нарушителям правил расклейки объявлений в Тобольске "обрывают" телефоны

Общество, 11:50 26 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Система "Автодозвон" введена в Тобольске для борьбы с незаконной рекламой, сообщает городская администрация. Номера из размещенных с нарушениями объявлений ставят на "автодозвон" с помощью программного обеспечения.

При ответе включается запись: "Вы осуществили незаконное размещение рекламных листовок, просим удалить". В итоге линия оказывается полностью занята, и рекламодателям приходится менять номера либо все же выполнить предписание.

"Обычно на всех этот метод действует, все убирают", - рассказал замдиректора МКУ "Тобольскстройзаказчик" Роман Алимпиев. Он отметил, что тоболяки стали более ответственно относиться к правилам благоустройства.

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# реклама , Тобольск

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