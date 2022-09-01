Ямальцы пытались купить покровительство ФСБ для хищения газа

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

В Ноябрьске преступник, ворующий углеводородное сырье, планировал подкупить сотрудника ФСБ за 1 млн 500 тыс. рублей. Взятки за лояльность готов был платить ежемесячно. Злоумышленник и посредник - задержаны, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"РУФСБ России по Тюменской области в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который, намеревался получить от сотрудника РУФСБ общее покровительство его преступной деятельности, связанной с хищением углеводородного сырья, за что планировал ежемесячно через посредника передавать военнослужащему вознаграждение в виде денежных средств в сумме полтора миллиона рублей. В ходе состоявшейся встречи между оперативным работником и посредником, последний задержан с поличным", - сообщает пресс-служба ведомства.

Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.291 УК РФ, в отношении посредника - по ч.4 ст.291.1 УК РФ. В настоящее время в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

РУФСБ организован комплекс мероприятий по оперативному сопровождению расследования уголовных дел и установлению иных фактов возможной противоправной деятельности.

"Нефть, газ, и другие природные ресурсы - всегда под строгим контролем и учетом. Верх наглости пытаться подкупить тех, кто стоит на страже национальных интересов страны. Сотрудники органов безопасности это люди, которые пришли на службу по зову сердца, они прошли тщательный отбор, среди них нет случайных людей", - сказал эксперт.