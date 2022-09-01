Из-за снега в Тюменской области ГИБДД не рекомендует мотоциклистам выезжать на трассы

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Воздержаться от поездок на мотоциклах и велосипедах, автомобилистам соблюдать предельную осторожность рекомендует ГИБДД Тюменской области из-за резкого ухудшения погоды и снегопада в ряде районов региона.

Снег идет в Ялуторовском, Исетском, Упоровском районах, мокрый снег - в Ишимском и Абатском районах. Мокрый снег и дождь зафиксированы на дороге Тюмень - Омск, в Голышмановском городском округе.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Сотрудники ГИБДД дежурят во взаимодействии с дорожными службами. В случае необходимости число нарядов ДПС на федеральных автодорогах увеличат.