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Из-за снега в Тюменской области ГИБДД не рекомендует мотоциклистам выезжать на трассы

Общество, 15:59 26 сентября 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Воздержаться от поездок на мотоциклах и велосипедах, автомобилистам соблюдать предельную осторожность рекомендует ГИБДД Тюменской области из-за резкого ухудшения погоды и снегопада в ряде районов региона.

Снег идет в Ялуторовском, Исетском, Упоровском районах, мокрый снег - в Ишимском и Абатском районах. Мокрый снег и дождь зафиксированы на дороге Тюмень - Омск, в Голышмановском городском округе.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Сотрудники ГИБДД дежурят во взаимодействии с дорожными службами. В случае необходимости число нарядов ДПС на федеральных автодорогах увеличат.

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# ГИБДД Тюменской области , непогода , ухудшение погоды

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