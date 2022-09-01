Интерактивные экскурсии организует для детей Ялуторовский острог

| Фото: из сообщества Ялуторовского острога во ВКонтакте | Фото: из сообщества Ялуторовского острога во ВКонтакте

Интерактивные экскурсии "По сибирской стороне — о сибирской старине" для детей от 6 до 12 лет пройдут в Ялуторовском остроге и Центре национальных культур во Всемирный день туризма, 27 сентября.

В Ялуторовском остроге ребят ждет знакомство с бытом сибиряков, экскурсия по подворью и амбару, угощение пирогами и чаем, посещение ремесленных мастерских. В Центре национальных культур юные посетители узнают о традиционной казачьей культуре, сыграют в народные игры и забавы.

Начало — в 10 и 14 часов. Стоимость — 550 рублей. Экскурсия пешеходная и автобусная. Продолжительность составит два часа.

Подробная информация по телефону: 8 (34535)2-05-95 (Ялуторовский острог). Возрастное ограничение: 6+.