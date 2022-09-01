Ученики "Роснефть-классов" посетили стенд компании на TNF в Тюмени

| Фото: "РН-Уватнефтегаз" | Фото: "РН-Уватнефтегаз"

Ученики 10 и 11 "Роснефть-классов" школы № 25 посетили стенд компании "Роснефть" на Промышленно-энергетическом форуме, который проходил в Тюмени 20-22 сентября. Будущим нефтяникам рассказали о том, как с помощью современных программных комплексов происходит исследование керна.

Большинство старшеклассников впервые держали в руках образцы горной породы, содержащие нефть. Впрочем, отвечая на вопросы экспертов "РН-Уватнефтегаза", "Тюменского нефтяного научного центра" и "БашНИПИнефть" о структуре залежей, ребята проявляли эрудицию. Их осведомлённость закономерна: школьники углубленно изучают физику, математику и другие точные науки, в дальнейшем выбирая для своей реализации нефтегазовые вузы. Со школьной скамьи они общаются с представителями предприятий "Роснефти", посещают месторождения, участвуют в корпоративных мероприятиях, формируя своё представление о профессиях в отрасли.

Про кадровый потенциал предприятий ТЭК шла речь и на одной их пленарных сессий Промышленного-энергетического форума с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова. Вице-премьер отметил, что в сложившихся условиях лидеры нефтегазовой отрасли реализуют стратегии развития, которые ориентированы на достижение технологической независимости. В качестве примера он привел "Роснефть". Однако технологии столь же важны, как кадры.

Создание специализированных "Роснефть-классов" в Тюменской области служит лучшим примером развития кадрового потенциала. За 7 лет они стали частью корпоративной программы непрерывного образования "Школа - вуз - предприятие" компании. Важно, что поступить в такой класс может любой школьник, пройдя тестирование и показав свои знания по точным предметам.

Интерес к нефтегазодобыче, а особенно разведке и бурению, ученик 11 "а" "Роснефть-класса" школы №25 Валентин Лебедев начал проявлять сразу после окончания начальной школы.

"Тогда захотел стать нефтяником и постепенно вовлеченность только росла. Со временем появляется все больше вопросов, ответы на которые я хочу получать от работников этой отрасли. Из десятков направлений, в которых можно себя реализовать, выбрал эксплуатацию и разработку газовых и нефтяных месторождений. Это очень интересно, потому что я слышал рассказы бывалых нефтяников. Некоторые говорят, что на ваш век открытий не хватит, но надо сделать так, чтобы их хватило на долгие годы, века", - уверен Валентин Лебедев.

Его одноклассница Ксения Шаталова с направлением, где она сможет реализовать свои возможности, пока еще не определилась – ей интересны сразу несколько профессий.

"Мы не впервые на форуме и видим, как он меняется год от года. Экскурсия получилась очень содержательной. Я смогла для себя визуализировать процесс добычи нефти. Нам показали, как определяют содержание нефти в пластах и как ее извлекают. Также мы узнали о развитии науки, IT и новых технологий, которыми занимается компания "Роснефть", - поделилась школьница.

Ученики также посетили стенд партнера "РН-Уватнефтегаза" - Тюменского индустриального университета, где им рассказали о направлениях обучения, продемонстрировали раритетное издание трудов Дмитрия Менделеева и образцы продукции, которая изготавливается из нефти, добываемой в Тюменской области.

Оксана Корнеенкова