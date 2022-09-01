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Приём заявок от предпринимателей и СОНКО на всероссийский конкурс продолжится до конца октября

Общество, 18:39 26 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Приём заявок от предпринимателей и СОНКО на Всероссийский конкурс "Лучший социальный проект года" продолжится до конца октября. Об этом сообщает Telegram-канал единой инвесткоманды региона.

На сегодня в реестре социальных предприятий Тюменской области 71 участник. Среди специальных мер поддержки - конкурсы и гранты до 500 тыс. рублей. В этом году соцпредприниматели региона уже получили 4,793 млн рублей на развитие своего бизнеса.

Победители и участники окружного этапа этого конкурса по итогам 2021 посетили Тюмень и Сургут 25 сентября.

Визит состоялся в рамках первого социального бизнес-тура. Гости познакомились с практиками соцпредприятий, где работают люди с инвалидностью; центра кинезитерапии по восстановлению детей с особенностями развития; реабилитационного центра для несовершеннолетних; социально-благотворительного магазина "Лафф-ка".

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