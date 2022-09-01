Минтруд разъяснил действия работодателей при мобилизации сотрудника

| Фото: Минтруд | Фото: Минтруд

Действия работодателей в случае мобилизации сотрудника разъяснили в министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. Соответствующее письмо направлено в Федерацию независимых профсоюзов России, а также в Российский союз промышленников и предпринимателей.

Отмечается, что мобилизованный сотрудник не может быть уволен, его трудовой договор будет приостановлен на время службы, а работодатель сохраняет за ним рабочее место.

Для приостановления трудового договора сотруднику нужно принести повестку из военкомата или предоставить работодателю копию повестки, если работник уже призван.

Граждане, работающие дистанционно или участвующие в электронном кадровом документообороте, должны направить скан повестки работодателю в установленном порядке.

Также в письме министерства разъясняется порядок приостановления трудового договора и отмены приказа об увольнении в случае, если работник уже уволен.