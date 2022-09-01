Тюменские учителя могут повысить квалификацию в области экологического образования

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учителя Тюменской области могут повысить квалификацию в области экологического образования и внедрить новые практики в учебный процесс с помощью платформы Экокласс.рф. Обучение прошли уже около 4 тыс. человек, сообщает пресс-служба движения ЭКА.

Слушатели курса получают углубленные знания о современных экологических вызовах, изучают актуальные методики и форматы экологического просвещения школьников, осваивают организацию интерактивных образовательных практик: проектной работы, учебных игр, мастер-классов.

Преподаватели также могут использовать в своей работе бесплатные готовые уроки. Более 44 готовых материалов о бережном отношении к воде, энергии, лесам и морям, об ответственном обращении с отходами, климатических изменениях и жизни с заботой о природе доступно на платформе.

Пройти курс можно по ссылке.