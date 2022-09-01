Шесть человек спасены на пожаре в здании по ул. 50 лет Октября в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Шесть человек, в том числе ребенка, спасли на пожаре в девятиэтажном здании по ул. 50 лет Октября, 118 в Тюмени. Еще четверых вывели на свежий воздух.

Возгорание произошло на втором этаже в 12 часов 30 минут 27 сентября, сообщает МЧС по Тюменской области.

Пожар был ликвидирован на площади пять квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.