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Особняк начала XX века выставляют на продажу в Тюмени

Общество, 10:15 28 сентября 2022

департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

Здание начала XX века "Дом Н. Л. Панкратьева" по адресу ул. Республики, 29 в Тюмени предлагают приобрести инвесторам. Новый владелец дома будет обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

"Здание площадью 552 квадратных метра может быть использовано новым владельцем под размещение офиса или магазина", — отметили в департаменте.

Двухэтажное каменное здание выстроено в неоренессансной стилистике по заказу Николая Лаврентьевича Панкратьева, крестьянина Богородского уезда Московской губернии. Панкратьев вел торговлю мануфактурными товарами. Первый этаж занимал магазин, в котором продавались галантерейные и игольные товары, белье и парфюмерия, а на втором жил сам Панкратьев с семейством.

Прием заявок на участие в конкурсе по продаже здания стартует 28 сентября и завершится 11 ноября 2022 года. Конкурс состоится 16 ноября 2022 года.

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# памятники архитектуры , продажа

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