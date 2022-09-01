Объем операций по картам "Мир" за год увеличился на 35%

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Объем операций по картам "Мир" в Тюменской области, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах увеличился за год на 35 %, до 755 млрд рублей, сообщает отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Тюменцы, югорчане и ямальцы имеют более 10 млн платежных карт, из них 36 % – платежной системы "Мир". Общее количество карт увеличилось за год на 11 %, карт "Мир" – на 24 %. За первое полугодие жители региона совершили 1,1 млрд операций с применением платежных карт на сумму 2,5 трлн рублей. Это на 8 % больше по количеству и на 14 % – по объему, чем годом ранее.

Всего за январь–июнь 2022 года жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов совершили 322 млн операций в интернете на сумму 1,2 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом количество операций выросло на 11 %, объем – на 21 %.

Держатели платежных карт чаще оплачивают по картам различные покупки, чем снимают наличные. Доля безналичных операций в общем количестве транзакций по банковским картам составила 97 %. Это объясняется удобством безналичных расчетов, распространением технологий бесконтактной оплаты, различными программами лояльности банков (кэшбэк, бонусы, мили), а также развитой инфраструктурой обслуживания карт. Так, количество электронных терминалов в торгово-розничной сети региона превышает 122 тыс., банкоматов – 5,9 тыс.