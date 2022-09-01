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Опасения тюменцев по поводу химического запаха в городе не подтвердились

Общество, 15:47 27 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Тюмени на 23 сентября не выявлено. По данным исследований концентрация вредных веществ не превышала норму, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в Роспотребнадзоре по Тюменской области.

Напомним, 23 сентября тюменцы жаловались на необычный запах в городе. Многих встревожило его непонятное происхождение, кому-то он показался химическим.

По обращениям жителей Тюмени Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области провел исследование воздуха по ряду параметров. В ведомстве сообщили, что вредных для здоровья человека и окружающей среды веществ не обнаружено, в частности, не найдены такие токсичные вещества, как аммиак, диоксид азота, диоксид серы, бензол, ксилол и углеводород.

Информация о ситуациях, связанных с выбросом загрязняющих веществ в воздух, в управление не поступала. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора по Тюменской области.

Виктория Макарова

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# воздух , исследование , Управление Роспотребнадзора

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