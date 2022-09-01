Тюменская компания представила новейшие разработки в Сочи

| Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области ТГ-канал | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области ТГ-канал

Резидент Тюменского технопарка компания "Симакс" представила свои новые разработки на VII Всероссийской неделе охраны труда в Сочи, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области в своем Telegram-канале.

Цифровые инновации резидента направлены на снижение производственного травматизма и востребованы в крупных компаниях. Предприятие получило государственную поддержку в форме субсидии на создание опытного образца.

IT-решения решения "Симакс" помогают планировать и осуществлять проверки на объектах, фиксировать нарушения и контролировать их устранение. А также по QR-коду видеть профессиональное портфолио сотрудников, их допуски, квалификацию, информацию о переподготовке.