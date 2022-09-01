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Нутрициолог и брафиттер обсудят с тюменками вопросы женского здоровья

Общество, 13:48 28 сентября 2022

vk.com/blagotvorenie72 | Фото: vk.com/blagotvorenie72

Связь питания и женского здоровья, влияние белья на самочувствие женщины обсудят с тюменками нутрициолог и брафиттер из благотворительного фонда "Благотворение" 28 сентября. Начало в 18 часов 30 минут. Лекция бесплатна и пройдет в офисе 509В по ул. Максима Горького, 44.

"Бешеный ритм, в котором сейчас приходится жить, не может не сказаться на здоровье женщины. Чаще всего это приводит к проблеме с репродуктивной функцией, да и всецело страдает организм. Поэтому в этот раз я расскажу девушкам за чашкой чая о топ-10 продуктах для женского рациона, а директор фонда поделится с участниками основными правилами подбора бюстгальтера", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" нутрициолог, соучредитель фонда "Благотворение" Ольга Андрейчук.

Подобные встречи, по словам организатора, проходят каждый месяц. Анонсы лекций публикуются в официальной группе.

Отметим, фонд занимается поддержкой женщин с раком груди. В организации два направления - реабилитация, для тех, кто уже столкнулся с болезнью и просветительская для предотвращения роста заболевания. Ольга Андрейчук отмечает, что их цель заключается в том, чтобы девушки всегда помнили о себе и заботились о здоровье.

"Для меня лично - это миссия, стараюсь нести пользу и помогать сохранять здоровье именно женщинам", - добавила Ольга Андрейчук.

Виктория Макарова

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# женское здоровье , лекция

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