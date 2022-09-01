За долг по алиментам тюменца отправили мести улицы

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

120 часов будет подметь улицы молодой тюменец, задолжавший 400 тыс. рублей по алиментам, сообщает региональная служба судебных приставов.

Сразу после развода женщина родила второго ребенка, от отцовства которого тюменец не отказывается, но принципиально не желает платить алименты.

Некоторое время мужчина находился в розыске у судебных приставов. Установить его местонахождение все-таки удалось и должника доставили в отделение для составления протоколов.

Он объяснил судебному приставу, что второго ребенка никогда не видел, ведь бывшая супруга категорически отказывает ему во встречах с детьми.

За неуплату алиментов тюменцу назначено административное наказание, с его счета перечисляется фиксированная сумма на каждого ребенка.