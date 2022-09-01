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Жителей Тюменской области, по ошибке получивших повестки, возвращают домой

Общество, 12:52 28 сентября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Жители Тюменской области, которые по ошибке получили повестки, возвращаются домой. Один из них — многодетный отец Евгений, сообщает информационный центр правительства региона.

Мужчина воспитывает четверых детей 16, 13, восьми лет и полуторагодовалого малыша.

"Вечером приехали, привезли повестку, посмотрели, что многодетный. С утра позвонили, я явился, и меня забрали. Сейчас разобрались, меня отпускают домой. Жена переживала очень сильно. Вошли в положение, начали разбираться", — рассказал мужчина.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к землякам. "Мы видим, что есть случаи, когда повестку получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные президентом России, и не должны быть мобилизованы. Под моим руководством совместно с сотрудниками военкоматов, сотрудниками муниципальных образований мы проводим работу по исправлению ситуации. Мы изменили алгоритм взаимодействия, усилили призывные комиссии сотрудниками администраций и сегодня тщательно проверяем все документы", – сказал он.

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# Александр Моор

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