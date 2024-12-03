В Тюмени запускают серию встреч с наставниками из сферы молодежной политики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серию встреч с наставниками в сфере молодежной политики региона запускает мультицентр "Моя территория" в Тюмени с 4 декабря. Посетить их лекции можно до 18 декабря, сообщают организаторы.

Эксперты расскажут о своем пути, поделятся бесценным опытом, обсудят перспективы и возможности развития молодёжи и молодых специалистов в регионе. Первой 4 декабря в 16 часов 30 минут выступит вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских. Заместитель председателя Тюменской облдумы Наталья Шевчик пообщается с тюменцами 9 декабря в 16 часов 30 минут, а советник генерального директора СИБУРа Сергей Сарычев - 18 декабря в 17 часов.

Подробности и регистрацию можно найти по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+